الصين والعراق تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية

تبادل الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والعراقي، فؤاد معصوم، برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعبرا عن جاهزيتهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وكتب شي جين بينغ في برقيته: "أعير اهتماما خاصا لتطوير العلاقات الصينية العراقية. وأنا مستعد بالتعاون معكم لتطوير التعاون المفيد للجانبين وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية لصالح البلدين والشعبين".

وأشار أيضا إلى أن العلاقات بين البلدين متطورة، ويظهر التعاون في جميع المجالات تنمية مستقرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والعراق قبل 60 عاما، وذلك بفضل جهود كلا الطرفين.

وشدد على أن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق عام 2015 أصبحت صفحة جديدة في تاريخ الصداقة الصينية العراقية.

من جانبه أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين يظهر تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة.

وقال: إن العراق جاهز لتوسيع العلاقات الثنائية بشكل شامل والمساعدة في ضمان الأمن والسلام وتطور البلدين والمنطقة".

المصدر: نوفوستي