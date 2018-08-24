البحرين تستثني الحالات الإنسانية الخاصة من منع تأشيرات القطريين

بعد إصدرها بيانا في 21 أغسطس 2018، نشرت وزارة الداخلية البحرينية يوم الجمعة 24 أغسطس بيانا ثانيا أضافت فيه استثناءات جديدة بشأن التأشيرات الممنوحة للقطريين.

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وقالت الداخلية في بيان "إلحاقا ببيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2018 والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا أكدت فيه أنه يستثنى في منح التأشيرات، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة".

وأضافت أن منح الحالات الإنسانية استثناء سيكون ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصا في هذه الظروف، بحسب نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأشارت الداخلية البحرينية إلى أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدودا جدا، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.

وقررت مملكة البحرين يوم الثلاثاء إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، باستثناء الطلبة، بسبب ما وصفته بـ"تمادي قطر في تصرفاتها العدائية".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية