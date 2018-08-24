مصر.. أمن الدولة توجه الاتهام لضابط الصاعقة السابق و6 آخرين

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لدعمهم جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، لتنفيذ هجمات.

وأوضحت النيابة أن المتهمين في القضية، هم معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وضابط الصاعقة السابق، وكذلك الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة، وعضو حركة "9 مارس" المعارض يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين عضو حركة 6 أبريل، والناشط عضو التيار الشعبي سامح سعودي، والنشطاء عمرو محمد وعبد الفتاح سعيد.

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ويواجه المتهمون في القضية اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية.

وشنت الشرطة المصرية حملة اعتقالات واسعة، أمس الخميس، حيث داهمت منزل ضابط الصاعقة المصري السابق مرزوق.

وكان مرزوق أطلق مبادرة سياسية في يوليو الماضي، أثارت جدلا في الشارع المصري لما تضمنته من اقتراحات اعتبرها مرزوق عادلة وواقعية.

وتقضي المبادرة بإجراء استفتاء على بقاء الحكم القائم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقا لدستور 2014، على أن تمنح الشرعية له إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، وإلا فليصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ العام 2014 إلى اليوم، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب المبادرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية