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أول حالة وفاة بمرض الكوليرا في الجزائر

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أول حالة وفاة بمرض الكوليرا في الجزائر
Reuters
حالة وفاة، أرشيفية
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أعلنت الجزائر، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الكوليرا، وإصابة 41 آخرين، في مناطق مختلفة من البلاد.

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وقال مدير الوقاية في وزارة الصحة الجزائرية جمال فورار، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة لشخص يبلغ من العمر 46 عاما في ولاية البليدة الواقعة جنوبي العاصمة بعد إصابته بإسهال حاد، وعدم تشخيص حالته بشكل مبكر.

وأشار فورار إلى أنه تم التأكد من إصابة 41 شخصا، بوباء الكوليرا من أصل 88 نقلوا إلى المستشفيات في أربع ولايات للاشتباه في إصابتهم.

كما أكد فورار أنه تم تسجيل 20 حالة كوليرا في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائرية، وست حالات في ولاية البويرة شرقي العاصمة ، و11 حالة بولاية تيبازة.

المصدر: سبوتنيك

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