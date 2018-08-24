إحباط مخطط إرهابي لداعش كان يستهدف مراكز الجيش والكنائس في لبنان

ألقت القوى الأمنية في لبنان القبض، على خلية إرهابية خطيرة تابعة لداعش، كانت تخطط لمهاجمة مراكز الجيش وحواجزه والكنائس والأديرة في البلاد.

عملية نوعية لشعبة المعلومات تحبط مخططاً لداعشي انغماسي كان يستهدف حاجزاً للجيش اللبناني او احدى الكنائس وتوقفه بالاضافة الى شخص آخر. #قوى_الأمنhttps://t.co/UV0fqeGbFOpic.twitter.com/g1GMbKUS2t — قوى الامن الداخلي (@LebISF) 24 août 2018

وأعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان اليوم الجمعة عن "عملية نوعية" ألقت فيها القبض على لبناني ينتمي إلى تنظيم داعش، وأحبطت مخططاً "انغماسياً".

وبحسب بيان الأمن الداخلي اللبناني فإن عملية توقيف المدعو "ه.س" من مواليد 1995، تمت في منطقة البداوي بطرابلس شمال لبنان.

والموقوف على تواصل مع أشخاص في سوريا ينتمون إلى داعش، وفق الأمن الداخلي اللبناني، وكان ينوي "استهداف حاجز للجيش أو إحدى الكنائس" وقد تم توقيفه مع شخص آخر استدعاه لمعاونته في مخططه الإرهابي.

أما الموقوف الآخر فهو "أ.س" من مواليد 1999، وقد قبض عليه في منطقة الضنية في الشمال.

وقال مصدر أمني إن "توقيف الانغماسي الداعشي تم قبل نحو شهر" لكن لم يعلن عن الأمر قبل اليوم.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد أعلن في يناير الماضي عن إحباط مخطط لتنظيم داعش كان يستهدف مقرات رسمية ومراكز عبادة.

المصدر: الوكالة الوطنية