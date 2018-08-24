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فتح تحقيق بسبب فيديو مسيء في السعودية

أخبار العالم العربي

فتح تحقيق بسبب فيديو مسيء في السعودية إحدى الشاحنات التي تظهر في الفيديو
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وجه مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل بالتحقيق في مقطع فيديو متداول لشخص صور ناقلات عليها شعارات جمعية خيرية وادعى أنها تنقل لحوما فاسدة.

وشدد خالد الفيصل، اليوم الجمعة على اتخاذ أقصى العقوبات النظامية في حال ثبوت صحة ذلك. ويظهر الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشاحنات المصطفة على حافة الطريق وعليها شعارات جمعية خيرية.

وقال الشخص الذي كان يصور إن الشاحنات التي أوهم أصحابها الجميع بأنها تحمل المياه للحجاج، عثر فيها على لحوم فاسدة، داعيا لفتح تحقيق عاجل بالغرض، ومعاقبة المسؤولين عما يشوه سمعة المملكة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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