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واشنطن تقر قانونا يكّرم السادات

أخبار العالم العربي

واشنطن تقر قانونا يكّرم السادات
AFP
الزعيم المصري الراحل أنور السادات
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أعلنت السفارة المصرية في واشنطن، أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالإجماع أمس الخميس على مشروع قانون يكرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وقالت السفارة، في بيان إن مشروع القانون يمنح الزعيم الراحل السادات، الميدالية الذهبية للكونغرس "تقديرا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط". 

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ولفتت إلى أن التكريم يأتي تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاد السادات (25 ديسمبر 1918)، و40 عاما على توقيع معاهدة "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل (17 سبتمبر 1978).

الجدير بالذكر أن السادات سبق أن حصل على جائزة نوبل للسلام ، تكليلا لجهوده الرامية إلى تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وقبوله بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر عام 1973.

المصدر: الأهرام

// 26.06.2018 по тикету 15478

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