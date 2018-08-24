واشنطن تقر قانونا يكّرم السادات

أعلنت السفارة المصرية في واشنطن، أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالإجماع أمس الخميس على مشروع قانون يكرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وقالت السفارة، في بيان إن مشروع القانون يمنح الزعيم الراحل السادات، الميدالية الذهبية للكونغرس "تقديرا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

Last night, the US Senate unanimously passed a bill to honor former Egyptian President Anwar Sadat: https://t.co/xfPJelsPvnpic.twitter.com/JfbXglfVUv — Embassy of Egypt USA (@EgyptEmbassyUSA) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

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ولفتت إلى أن التكريم يأتي تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاد السادات (25 ديسمبر 1918)، و40 عاما على توقيع معاهدة "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل (17 سبتمبر 1978).

الجدير بالذكر أن السادات سبق أن حصل على جائزة نوبل للسلام ، تكليلا لجهوده الرامية إلى تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وقبوله بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر عام 1973.

المصدر: الأهرام