 
مباشر

السيسي يريد تطوير العلاقة مع السودان

أخبار العالم العربي

السيسي يريد تطوير العلاقة مع السودان
/ Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kov3

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب السيسي عن تمنياته بأن تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" يوم الخميس.

وأكد الرئيس المصري أنه "سيسعى للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب لمصلحة الشعبين".

المصدر: وكالة الأنباء السودانية الرسمية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا