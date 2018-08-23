السيسي يريد تطوير العلاقة مع السودان

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب السيسي عن تمنياته بأن تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" يوم الخميس.

وأكد الرئيس المصري أنه "سيسعى للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب لمصلحة الشعبين".

المصدر: وكالة الأنباء السودانية الرسمية