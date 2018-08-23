// 26.06.2018 по тикету 15478
السيسي يريد تطوير العلاقة مع السودان
/ Amr Abdallah Dalsh
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تلقى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وأعرب السيسي عن تمنياته بأن تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" يوم الخميس.
وأكد الرئيس المصري أنه "سيسعى للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب لمصلحة الشعبين".
#السودان#سونا| البشير يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي#المشير_عمر_البشير#المشير_عبدالفتاح_السيسيhttps://t.co/gBLfpfGen3pic.twitter.com/5uUmzXgdA0— SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 23 августа 2018 г.
المصدر: وكالة الأنباء السودانية الرسمية
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