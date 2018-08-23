تسمم المئات بسبب المياه الملوثة في محافظة البصرة بالعراق

تسببت المياه الملوثة، التي تعاني منها محافظة البصرة العراقية، بتسمم المئات من السكان الذين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة خلال الأيام الماضية.

وكشفت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة البصرة عن ارتفاع نسبة التلوث بمياه الإسالة في المحافظة بشكل كبير جدا، وقالت إن التلوث الكيميائي في مياه الإسالة بلغ 100%، والتلوث الجرثومي 50%.

وتظهر صور ومقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى حصلت عليها RT اكتظاظ المستشفيات بالمواطنين المصابين بالتسمم، في وقت تعاني فيه تلك المستشفيات من نقص في الخدمات.

وقال أحد سكان محافظة البصرة، عمار الفيصلاوي، في اتصال هاتفي مع RT: "أصبت بالتسمم يوم الثلاثاء الماضي، ثم ذهبت للمشفى لتلقي العلاج فلم أجد أي مكان يسعني. اضطررت للبقاء جالسا على الأرض لساعات طويلة وأنا أتلوى حتى حصلت على مسكنات لم تنه التسمم".

وأضاف: "لست وحدي أعاني من التسمم، هناك أشخاص تسمموا من أقاربي وأصدقائي وجيراني، وهناك المئات الذين رأيتهم في المستشفيات".

من جهتها أكدت النائبة السابقة عن محافظة البصرة، فاطمة الزركاني، في حديثها لـRT "تلوث مياه المحافظة وامتناع السكان عن شربها"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "الإسراع في إنقاذ السكان من هذه الكارثة".

وفي تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية كشف عضو مجلس محافظة البصرة، كريم شواك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصابة أكثر من 4 آلاف مواطن بحالات الإسهال بسبب المياه الملوثة.

المصدر: RT