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مصر.. إحباط محاولة تهريب كبيرة في بورسعيد

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مصر.. إحباط محاولة تهريب كبيرة في بورسعيد
Reuters Amr Dalsh
الملاحة في مصر
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تمكنت إدارة موانئ بورسعيد بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي المصري بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط شخصين حال قيامهما بتهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة موانئ بورسعيد، اعتزام مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من البضائع الأجنبية غير المستوفية الرسوم الجمركية، عبر المسالك والدروب غير الشرعية.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، تم ضبط سائق سيارة وبرفقته صاحب مكتب استيراد وتصدير وبحوزتهما كمية من البضائع الأجنبية، ومن خلال تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد المضبوطات تبين أنها 16 حاوية كبيرة الحجم تحتوي على كميات كبيرة من الملابس أجنبية الصنع وزنها طن واحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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