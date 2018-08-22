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السيسي يتفقد موقعا سريا لتصنيع معدات عسكرية في مصر

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السيسي يتفقد موقعا سريا لتصنيع معدات عسكرية في مصر
Reuters Jim Hampshire
قوات بحرية
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كشف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري، عن موقع تصنيع وبناء الوحدات البحرية بشكل سري ومتطور في مصر.

وأوضح الغباري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد في أول أيام عيد الأضحى، موقع بناء الوحدات البحرية، قائلا إن التخطيط الاستراتيجي لـ2030 ينمو مع المتطلبات المرجوة في مصر.
وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية أن الأهمية الاستراتيجية لهنغار ضخم تكمن في استيعاب المعدات البحرية الجديدة، وإنشاء السفن الحربية.
ونوه بأنه في هذا الموقع يتم تصنيع مستلزمات الوحدات العسكرية بشكل سري ومتطور.

المصدر: صدى البلد   

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