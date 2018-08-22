العراق وروسيا يناقشان اتفاقية تبادل السجناء

ناقشت سفارة العراق لدى روسيا، توقيع اتفاقية من الحكومة الروسية لتبادل المساجين غير المتهمين بالأعمال الإرهابية، لقضاء مدة حكمهم في بلدهم الأم.

وقال السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور العذاري في بيان: إن "السفارة العراقية في روسيا تناقش مع مسؤولي الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات التابعة لوزارة الداخلية الروسية، أوضاع المواطنين العراقيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية بالسجن أو الموقوفين على ذمة التحقيق".

وأضاف العذاري، أن "السفارة العراقية أطلعت على بعض الأحكام التي صدرت من المحاكم الروسية على بعض العراقيين الذين انتهكوا القوانين الروسية، علما أن العراق لا يمتلك اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين".

لقائي ظهر اليوم برفقة المشاور القانوني بالسفارة مع مسؤولي الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات التابعة لوزارة الداخلية الروسية لمناقشة اوضاع المواطنين العراقيين الذين صدرت بحقهم احكام قطعية بالسجن او موقوفين على ذمة التحقيق. أكدت لهم حرص السفارة على متابعة اوضاعهم. اجتماع مثمر. pic.twitter.com/bgDuWnkNBK — Haidar M Hadi (@HaidarHadi) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

وأكد على أن "وزارة العدل الروسية تدرس بنود الاتفاقية".

يذكر أن العراق يرتبط بعلاقات تاريخية مع روسيا تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والاتحاد السوفيتي آنذاك، وأصبح العراق فيما بعد من أهم مستوردي المعدات الحربية السوفيتية.

وتطورت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجال الاستثمارات بالنفط والكهرباء، إذ فازت شركات روسية في جولات التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات العراقية.

المصدر: السومرية + الصفحة الرسمية لسفير العراق لدى موسكو