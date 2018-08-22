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السعودية تدخل "النادي النووي"

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السعودية تدخل
Reuters Heinz-Peter Bader
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان لها، أنها أكملت جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي في شهر يوليو الماضي، بناء على طلب من المملكة.

وأوضح رئيس فريق الوكالة الدولية للسعودية فوزية باستوس، أن "الرياض باتت مهيأة تماما لإنشاء أول مفاعل نووي في أراضيها".

وأشار تقرير وفد الوكالة، إلى أن السعودية، والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، تسعى إلى تنويع وزيادة قدراتها على إنتاج الطاقة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنمية.

وذكر البيان أن الفريق الدولي ضم خبراء من البرازيل، وإسبانيا، وبريطانيا، إلى جانب موظفي الوكالة الدولية، والذين راجعوا وضع 19 بندا تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة النووية في المملكة.

المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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