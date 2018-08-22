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مقتل طيار أردني وزميل أمريكي له في تكساس

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مقتل طيار أردني وزميل أمريكي له في تكساس
Reuters Muhammad Hamed
أرشيف
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم، مقتل طيارين أردني وأمريكي بتحطم طائرتهما خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إن الطيار أحمد خليف الخوالدة قضى وزميله الطيار الأمريكي، إثر تحطم طائرتهما المروحية من طراز "ليتل بيرد"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأمريكي للوقوف على أسباب الحادث.

وأعربت القيادة العامة للجيش الأردني عن تعازيها ومواساتها لذوي الطيارين.

المصدر: هلا

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