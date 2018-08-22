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بم أجاب ولي عهد الأردن على سؤال "كيف أبوك"؟

أخبار العالم العربي

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وجهت مسنه أردنية لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، سؤالا عفويا أثناء زيارته لها أول أيام عيد الأضحى المبارك في منطقة رحمة بوادي عربة في مدينة العقبة جنوب البلاد.

وسألت المسنة الأرملة فضية الإحيوات (71 عاما)، ولي العهد الأردني: "كيف أبوك"، ليجيبها مبتسما: "بسلم عليك، الحمد لله".

واطلع الأمير الأردني على الأوضاع المعيشية لأسرة الأرملة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وأوعز بإعادة تأهيل واستكمال منزلها وتزويده بما يلزم من تجهيزات وأثاث لتأمين حياة كريمة لها.

المصدر: عمون

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