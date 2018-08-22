هيئات حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

أشارت هيئات ومنظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن النيابة العامة السعودية تطلب الحكم بالإعدام في قضية إرهاب على خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء: "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع".

Saudi Prosecution Seeks Death Penalty for Female Activist https://t.co/f5VaX5ViOh — Human Rights Watch (@hrw) 21 августа 2018 г.

وأوردت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان ومقرها لندن، القرار الخاص بقضية إسراء هذا الأسبوع.

هام:

المدعي العام يطلب بإنزال عقوبة الإعدام في حق #إسراء_الغمغام بسبب دعمها ومشاركتها للحراك السلمي في #السعودية. القضية لازالت منظورة لدى القضاء والقسط تدعوا لاسقاط التهم عن الغمغام والإفراج عنها. — القسط ALQST (@ALQST_ORG) 19 августа 2018 г.

وقال نشطاء سعوديون إن المحاكمة مستمرة ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.

وإسراء الغمغام ناشطة شهيرة وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011 وألقي القبض عليها في منزلها في ديسمبر 2015 مع زوجها.

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وحسب النشطاء، فإنها أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي، وتشمل الاتهامات الموجهة إليها التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.

المصدر: رويترز