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بومبيو ومحمد بن زايد يبحثان الإرهاب وتعزيز الاستقرار

أخبار العالم العربي

بومبيو ومحمد بن زايد يبحثان الإرهاب وتعزيز الاستقرار
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (صورة من الأرشيف)
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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن محمد بن زايد بحث مع بومبيو "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن الجانبين استعرضا "التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على ترسيخه والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة".

وبحثا كذلك "تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا الآراء بشأنها".

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أن الجانبين بحثا "أهمية دعم الجهود لتحقيق سلام طويل الأمد في أفغانستان"، وأكدا اهتمامهما المشترك بـ "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتمسكهما بالعلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

المصدر: RT، وام

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