وسائل إعلام مغربية: الملك يوجه بالإفراج عن بعض معتقلي حراك الريف

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن عددا من معتقلي حراك الريف القابعين في سجن عكاشة استفادوا من عفو ملكي، يوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في تصريح لـ"هسبريس"، إن عدد المستفيدين من العفو الملكي يبلغ 11 معتقلا يقبعون في سجن عكاشة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالنشطاء الذين توبعوا بتهم خفيفة، وأدانهم القضاء بأقل من 3 سنوات.

ولم يؤكد المحامي ذاته ما إن كان العفو الملكي شمل أيضا باقي المعتقلين الريفيين القابعين في باقي سجون المملكة.

ذكر بشرى الرويسي، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، إن الأمر يتعلق بكل من خالد البركة، محمد المحدالي، محمد النعيمي، أحمد حاكمي، أحمد هزاط، فهيم غطاس، محمد مكوح، جواد بلعلي، محمد الهاني، بدر بولحجل وعزيز خالي.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى، على مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي