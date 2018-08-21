السعودية.. أمانة محافظة جدة تتلف أكثر من 150 أضحية وتزيل المسالخ العشوائية

أتلفت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أم السلم أكثر من 40 أضحية غير صالحة للاستهلاك.

وأعلنت الأمانة عبر تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الثلاثاء، أنه عبر نقاط التفتيش التي وفرتها، أتلفت بلدية أم السلم أكثر من 40 أضحية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضافت أنها أحبطت دخول 15 سيارة محملة بأضاحٍ مخالفة للشروط.

عبر نقاط التفتيش التي وفرتها #أمانة_جدة، بلدية أم السلم تتلف أكثر من 40 أضحية غير صالحة للاستهلاك وتحبط دخول 15 سيارة محملة بأضاحي مخالفة للاشتراطات#جدة_في_خدمة_الحج⁩#حج_1439هـpic.twitter.com/74BqzZl0Fi — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

بالإضافة إلى ذلك، أزالت بلدية أم السلم 25 مسلخا عشوائيا.

من جهتها أتلفت بلدية الجنوب التابعة لأمانة جدة⁩ الرقابية، 113 أضحية مخالفة للشروط الصحية وضبطت 33 مركبة تقوم بتهريب ونقل لحوم الأضاحي إلى جدة.

#جدة_في_خدمة_الحج⁩ | ضمن جهود ⁧#أمانة_جدة⁩ الرقابية، بلدية الجنوب تتلف 113 أضحية مخالفة للاشتراطات الصحية وتضبط 33 مركبة تقوم بتهريب ونقل لحوم الأضاحي إلى ⁧#جدةpic.twitter.com/HRCcfZHFwK — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) 21 августа 2018 г.

هذا وأزالت بلدية المليساء التابعة لأمانة جدة⁩ 45 مسلخا عشوائيا يفتقد للمرافق الصحية.

ضمن جهودها الرقابية خلال موسم ⁧#حج_1439هـ⁩، أزالت بلدية المليساء التابعة لـ ⁧#أمانة_جدة⁩ 45 مسلخ عشوائي يفتقد للاشتراطات الصحية pic.twitter.com/7MIUWCqULY — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) 21 августа 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر