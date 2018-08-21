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السعودية.. أمانة محافظة جدة تتلف أكثر من 150 أضحية وتزيل المسالخ العشوائية

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السعودية.. أمانة محافظة جدة تتلف أكثر من 150 أضحية وتزيل المسالخ العشوائية
Reuters / Zohra Bensemra
الحج
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أتلفت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أم السلم أكثر من 40 أضحية غير صالحة للاستهلاك.

وأعلنت الأمانة عبر تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الثلاثاء، أنه عبر نقاط التفتيش التي وفرتها، أتلفت بلدية أم السلم أكثر من 40 أضحية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضافت أنها أحبطت دخول 15 سيارة محملة بأضاحٍ مخالفة للشروط.

بالإضافة إلى ذلك، أزالت بلدية أم السلم 25 مسلخا عشوائيا.

من جهتها أتلفت بلدية الجنوب التابعة لأمانة جدة⁩ الرقابية، 113 أضحية مخالفة للشروط الصحية وضبطت  33 مركبة تقوم بتهريب ونقل لحوم الأضاحي إلى جدة.

هذا وأزالت بلدية المليساء التابعة لأمانة جدة⁩ 45 مسلخا عشوائيا يفتقد للمرافق الصحية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

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