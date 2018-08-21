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الأمم المتحدة: ليس لدينا أي مذكرات سرية حول سوريا

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الأمم المتحدة: ليس لدينا أي مذكرات سرية حول سوريا
Reuters Ammar Awad
صورة من الأرشيف
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نفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء وجود أي مذكرات سرية حول منع إعادة إعمار سوريا.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي للأمم المتحدة في حديث لوكالة "نوفوستي" إن "دائرة الشؤون السياسية للأمم المتحدة أو أي هيئات أخرى لم تصدر أي مذكرة سرية".

وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة تبحث دائما أولوياتها ومواقفها من الأزمة السورية، آخذا بعين الاعتبار الأوضاع المتغيرة.

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وأكد أن هناك مبادئ لضمان المساعدة للسكان المحتاجين على كافة الأراضي السورية على أساس التكافؤ وعدم التمييز، مع مراعاة ضرورة التمسك بالحياد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن يوم الاثنين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وزعت على وكالاتها في أكتوبر الماضي مذكرة سرية، تمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وأضاف لافروف أن موسكو وجهت استفسارا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي

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