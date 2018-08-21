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مكرمة من السيسي بمناسبة عيد الأضحى!

أخبار العالم العربي

مكرمة من السيسي بمناسبة عيد الأضحى!
Reuters
سجن
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 2376 سجينا بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثالث قرار بالعفو عن سجناء خلال شهر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق قرار العفو الرئاسي على 1088 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، إضافة للإفراج الشرطي عن 661 آخرين".

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كما أشارت الوزارة إلى "الإفراج عن 627 غارما (سجنوا لعجزهم عن سداد الديون)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

ويعد العفو الرئاسي عن السجناء هو الثالث خلال شهر، إذ صدر الأول في 3 أغسطس/آب الجاري، بالإفراج عن 66 سجينا، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غرب القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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