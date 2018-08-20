أمير قطر السابق يزور إيطالية ساعدته منذ 21 عاما

زار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، امرأة إيطاليةً تبلغ من العمر 89 عاما، بعد 21 عاما من مساعدتها له وقت الحاجة.

وذهب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الميناء الجنوبي لمدينة برينديزي الإيطالية ليشكر تيريزا بورسيتي، التي أصبحت الآن جدّة، على ضيافتها له عندما كان في زيارة قصيرة عام 1997، بحسب صحيفة The Times البريطانية.

وبالعودة لتفاصيل القصة بحسب ما ذكرته صحيفة "The Times" البريطانية وجد الحاكم السابق لأغنى دولة في العالم (حسب نصيب الفرد من الثروة) المقاهي والمطاعم كلها مغلقةً، في الوقت الذي كان يتنزه فيه في ميناء الصيد، وكانت بورسيتي حينها تجلس على كرسي أمام باب منزلها، وسمحت له بالدخول، رغم أنها لم تكن تعرفه، بعد أن استأذنها حرسه الخاص لحاجته لاستخدام بيت الراحة.

وتقول صحيفة "التايمز" إن الشيخ حمد بن خليفة عاد إلى برينديزي على متن يخته "كتارا" Katara، وبعث حرسه الخاص لمعرفة إن كانت السيدة بورسيتي ما زالت تعيش في المدينة أم لا.

ووجد الحراس السيدة بورسيتي بمنزلها وفتحت بابها مجددا للشيخ القطري وقدمت له هذه المرة قهوة وفطيرة بالعسل في مطبخها.

وأمضى الشيخ وأفراد أسرته قرابة الساعة ونصف الساعة في الحديث مع مضيفته المُسنة، بحضور وكيل بحري محلي كمترجم.

وقالت أنطونيلا كونتي، إحدى بنات السيدة بورسيتي: "كانت لحظة رائعة لوالدتنا.. كانت عاطفية ومندهشة"، وأضافت "كنا جميعا أبناء وأحفادا نراقب ذلك بسرور واعتزاز".

هذا وتوجّه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالشكر لبورسيتي لفتحها باب منزلها ودعاها وأسرتها ليكونوا في ضيافته في قطر في ديسمبر المقبل.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية المحلية بأن الحماية الشخصية للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصرّت على عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للقاء.

ونشر موقع "برينديزي ريبورت" الإيطالي في الـ16 من أغسطس صورا ليخت أمير قطر السابق راسيا في مدينة برينديزي في إقليم بوليا جنوب شرق إيطاليا.

Scalo tecnico a Brindisi per lo yacht extralusso dei reali del Qatar https://t.co/KQDQ3dTU40pic.twitter.com/tqkXyKJNGp — BrindisiReport.it (@BrindisiReport) 15 августа 2018 г.

المصدر: صحيفة "The Times" البريطانية