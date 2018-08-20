أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تنظر إلى استقـرار لبنان كأساس للتوازن في المنطقة، مشددا على ضرورة ألا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين السوريين.

جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في ختام المحادثات التي عقداها في موسكو اليوم الاثنين.

وأشاد باسيل بمبادرة روسيا لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ووصفها بأنها المبادرة الدولية الأولى من نوعها، مؤكدا استعداد بيروت للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين.

وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي:

لافروف: روسيا تنظر إلى استقـرار لبنان كأساس للتوازن في المنطقة

لافروف: نرحب بنتائج انتخابات لبنان البرلمانية حيث عملت فيها كل الأطراف كجبهة واحدة

لافروف: يجب ألا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين

لافروف: نعمـل على العـودة الآمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم

لافروف: ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا ستتحسن

باسيل: لبنان يقف مـع العـودة السـريعة والآمنة للاجئين السوريين دون ربطها بالعملية السياسية

باسيل: نؤيد المبادرة الروسية للعودة لأنها المبادرة الدولية الأولى من نوعها

باسيل: مبادرة روسيا للعودة شكلت الغطاء السياسي للتشجيع على العودة ونجاحها

باسيل: مستعدون للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين

باسيل: اتفقنا علـى أن ينظـر القانـون اللبناني بقضية التفريق بين لاجئ سياسي واقتصادي

باسيل: اتفقنا علـى نـزع ورقـة الضغط عن اللاجئين لمنع استخدامهم كورقة سياسية

باسيل: لبنان يجب أن يكـون منصـة لإعـادة إعمار سوريا ونحتاج مساعدة روسيا في ذلك

باسيل: نقترح عقد مؤتمر روسي لبناني لحمايـة المجموعـات العرقية والدينية

باسيل: مسؤولية لبنان هي تأمين عودة السوريين أو بقـاء مـن يـرغـب بحسـب القوانيـن الـدولية

لافروف: نهج لبنان فـي حـل مسـألة اللاجئين بدأ وتواصل جديا منذ البداية

لافروف: وجود أكثر من مليون لاجئ سوري هـو عـبء كبيـر علـى الاقتصـاد اللبناني

لافروف: هناك محاولات مصطنعة لرفض المشاركة بإعادة إعمار سوريا وتهدف لإعاقة عودة اللاجئين

لافروف: واشنطن تروج لإعادة الإعمار في مناطق سيطرة جبهة النصرة فقط

لافروف: سنـواصل العمـل مـع دول تهتم بملف العودة السريعة للاجئين

لافروف: المسلحون المدعومون من واشنطن في التنف يعيقون عودة اللاجئين من الأردن

لافروف: نلفت انتباه مجلس الأمن لسلوك الولايـات المتحـدة الهـدام جنـوب سوريا

لافروف: الأيام المقبلة ستشهد مشاورات في تركيا حـول إدلب وسنتوصل إلى اتفاق

لافروف: الأيام المقبلة ستشهد مشاورات في تركيا حـول إدلب وسنتوصل إلى اتفاق

باسيل: تصريحات مفوض اللاجئين تسببت في مشكلة بيننا والمفوضية الأممية

المصدر: وكالات