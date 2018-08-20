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علاء مبارك: حرام عليك.. التغريدة دي ممكن تحبس جمال!

أخبار العالم العربي

علاء مبارك: حرام عليك.. التغريدة دي ممكن تحبس جمال!علاء وجمال مبارك
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هنأ علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أصدقاءه ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعيد الأضحى الذي يصادف غدا الثلاثاء.

وكتب نجل مبارك على "تويتر": "عيد أضحي مبارك علينا جميعا إن شاء الله"، ليبادله أحد متابعيه التهنئة قائلا: "كل عام وأنتم بخير والسنه الجاي يكون جمال على كرسي عرش مصر.. كنت أتمنا أقولها لحضرتك بس أنا عارف إن ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلا: "الجزء الأول جميل ..الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك.. كويس جدا وخلينا نركز في العيد كل عام وحضرتك بخير".

المصدر: RT

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