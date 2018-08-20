علاء مبارك: حرام عليك.. التغريدة دي ممكن تحبس جمال!

هنأ علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أصدقاءه ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعيد الأضحى الذي يصادف غدا الثلاثاء.

وكتب نجل مبارك على "تويتر": "عيد أضحي مبارك علينا جميعا إن شاء الله"، ليبادله أحد متابعيه التهنئة قائلا: "كل عام وأنتم بخير والسنه الجاي يكون جمال على كرسي عرش مصر.. كنت أتمنا أقولها لحضرتك بس أنا عارف إن ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلا: "الجزء الأول جميل ..الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك.. كويس جدا وخلينا نركز في العيد كل عام وحضرتك بخير".

عيد أضحي مبارك علينا جميعا إن شاء الله . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 19 августа 2018 г.

المصدر: RT