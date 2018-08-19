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بالفيديو والصور.. عواصف وأمطار غزيرة في مكة المكرمة عشية الوقوف بعرفة

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بالفيديو والصور.. عواصف وأمطار غزيرة في مكة المكرمة عشية الوقوف بعرفة
Reuters / Zohra Bensemra
بالفيديو والصور.. عواصف وأمطار غزيرة بمكة المكرمة عشية الوقوف بعرفة
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شهدت البقاع المقدسة في مكة المكرمة التي تستقبل قرابة مليوني حاج، ظهر الأحد، عواصف قوية تخللتها أمطار عشية وقوف الحجيج بصعيد عرفة الاثنين الموافق التاسع من ذي الحجة.

ونشر حجاج صورا وأشرطة فيديو وثقوا فيها العاصفة المطرية القوية المرفوقة برياح عاتية، كما نشر حجاج صورا لكسوة الكعبة وهي تتطاير من شدة الريح.

كما وثقت المقاطع مشهدا لخيام الحجاج اقتلعتها الرياح في جبل عرفة.

وضربت العاصفة كلا من مكة المكرمة، وجبل عرفة الذي صوره بعض الموجودين في المكان، علما أن الحجاج يجتمعون في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.

هذا ولم تسجل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما انتشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني وفرق الأمن، لتوفير المساعدة للمحتاجين.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، تحذيرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وقالت إن الأمطار الغزيرة قد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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