بالفيديو والصور.. عواصف وأمطار غزيرة في مكة المكرمة عشية الوقوف بعرفة

شهدت البقاع المقدسة في مكة المكرمة التي تستقبل قرابة مليوني حاج، ظهر الأحد، عواصف قوية تخللتها أمطار عشية وقوف الحجيج بصعيد عرفة الاثنين الموافق التاسع من ذي الحجة.

ونشر حجاج صورا وأشرطة فيديو وثقوا فيها العاصفة المطرية القوية المرفوقة برياح عاتية، كما نشر حجاج صورا لكسوة الكعبة وهي تتطاير من شدة الريح.

كما وثقت المقاطع مشهدا لخيام الحجاج اقتلعتها الرياح في جبل عرفة.

وضربت العاصفة كلا من مكة المكرمة، وجبل عرفة الذي صوره بعض الموجودين في المكان، علما أن الحجاج يجتمعون في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.

مخيم_منى على طريق الخلية الرعدية التي تشكلت على جبال شرق مكة_المكرمة تتسبب في رياح هابطة نشطة لن تدوم طويلاً بإذن الله.. فرص الأمطار تبدو أفضل...



البراشدي pic.twitter.com/gjq1C6HMST — والفخر بينهم.. (@omani78342) 19 августа 2018 г.

بوابة المواطن..



أمطار غزيرة تضرب منطقة مكة المكرمة في ليلة عرفات#مكه_الاًن 🕋🇸🇦



فيديو لحظة سقوط الامطار على مكة الان:



هنا👈 https://t.co/peu4I43tyepic.twitter.com/efCKohQw7W — ماجد ال هاشم (@Maje1dmjmj507) 19 августа 2018 г.

هذا ولم تسجل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما انتشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني وفرق الأمن، لتوفير المساعدة للمحتاجين.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، تحذيرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وقالت إن الأمطار الغزيرة قد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"