قبرص تسلم مصر خاطف طائرة الركاب في 2016

أعلنت مصر مساء السبت أنها تسلمت من قبرص مصريا متهما بخطف طائرة ركاب في عام 2016 بعد إقلاعها من مطار برج العرب القريب من مدينة الإسكندرية الساحلية.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إن بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري توجهت إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلمت المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام وعادت به إلى القاهرة.

ولم يوضح بيان النيابة المصرية متى استلمت مصر المتهم.

وأضافت أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر باستكمال التحقيق مع المتهم الذي تجاوز الستين من العمر.

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وكانت النيابة العامة المصرية قد طلبت من نظيرتها القبرصية تسليم المتهم لمصر لاستكمال التحقيق معه ووافقت المحكمة العليا القبرصية على الطلب.

واختطف المتهم طائرة شركة مصر للطيران أثناء رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة وأُجبرها على الهبوط في قبرص، وقالت السلطات إن الخاطف سلم نفسه وكان معه حزام ناسف مزيف.

وقبل تسليم نفسه أفرج الخاطف عن الركاب وأفراد الطاقم دون إصابة أي منهم بأذى.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية حينها إن 81 شخصا بينهم 21 أجنبيا وطاقما مكونا من 15 فردا كانوا على متن الطائرة وهي من طراز "إيرباص 320".

هذا وتضاربت الروايات بشأن دوافع الخاطف، وأفاد مسؤول قبرصي كبير بأن المتهم يبدو مضطربا وأن الواقعة غير مرتبطة فيما يبدو بالإرهاب، فيما قالت هيئة الإذاعة القبرصية إن الخاطف طالب بالإفراج عن سجينات في مصر.

وأثناء خطف الطائرة قال شهود إن الخاطف تلا رسالة باللغة العربية على مربض للطائرات بالمطار طلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية.

المصدر: رويترز