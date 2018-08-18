مقتل ضابط يمني بهجوم على أكاديمية عسكرية في عدن

نقلت "رويترز" عن شهود عيان يمنيين اليوم السبت قولهم، إن انفصاليين جنوبيين أطلقوا النار على حفل تخرج في أكاديمية عسكرية في مدينة عدن الساحلية.

ووفقا لشهود العيان، فقد أسفر الحادث عن مقتل خريج وإصابة اثنين آخرين على الأقل، فيما صرح أحد ضباط الأكاديمية بأن قوات انفصالية جنوبية تقاتل إلى جانب تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين أطلقت النار من قاعدتها الجبلية في الجهة المقابلة للأكاديمية.

وأضاف الضابط اليمني لـ"رويترز" :"عندما بدأ حفل التخرج أطلقوا النار من بنادقهم الآلية لأن الأكاديمية رفعت علم اليمن الموحد"

وتعتبر هذه الواقعة الأحدث ضمن سلسلة من أعمال القتل والتفجير في المدينة التي تعد المقر المؤقت لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، والتي طردتها جماعة الحوثي المسلحة من العاصمة صنعاء في عام 2014.

ويأتي تصاعد التوتر بين الانفصاليين الجنوبيين، المتحالفين مع دولة الإمارات، وحكومة هادي قبل محادثات برعاية الأمم المتحدة ستجرى بين الأطراف اليمنية المتحاربة الشهر المقبل في مسعى لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المصدر: "رويترز"