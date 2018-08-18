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أمير قطر يهنئ أردوغان

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أمير قطر يهنئ أردوغان
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب "العدالة والتنمية" التركي.

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وتمنى تميم لأردوغان في البرقية التوفيق والسداد، وللشعب التركي دوام التقدم والازدهار.

وأعاد حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم الايوم السبت، انتخاب أردوغان رئيسا للحزب.

وفي مؤتمر اعتيادي عام، عقد في العاصمة أنقرة، نال أردوغان جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المشاركين في الجلسة، وبلغت 1380، فيما ألغي صوت واحد، حسب ما أعلن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين.

وتغيب عن المؤتمر 76 مندوبا إذ يبلغ مجموع المناديب 1457، يمثلون جميع ولايات البلاد.

ويعقد الحزب مؤتمره الاعتيادي العام مرة كل 3 سنوات، وذلك منذ عام 2003، لاختيار رئيس له.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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