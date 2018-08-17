السلطات السعودية مستعدة لتأمين ضيوف الرحمن

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قائد قوات أمن الحج خالد الحربي قوله، إن قوات الطوارئ المشاركة في مهام الحج لهذا العام، على أتم الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وصرح الحربي للوكالة السعودية بأن جميع قوات أمن الحج تعمل وفق منظومة محكمة لتنفيذ التعليمات من أجل تقديم أرقى الخدمات وتسخير كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام في جميع المشاعر المقدسة.

ووفقا لـ (واس)، فقد أشرف الحربي على الاستعدادات الأمنية التي تنفذها قوة الطوارئ الخاصة في مداخل ومخارج المنشآت والساحات المحيطة بها، واستمع إلى شرح مفصل عن خطط الطوارئ المتبعة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشتركة.

كما زار غرفتي القياس والحركة والمراقبة والتحكم، واطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة في توزيع كثافة الحجيج عبر الطوابق الأربعة لمنشآت الجمرات، واستمع لشرح مفصل عن خطط المراكز وأدوارها في التنسيق بين الجهات الأمنية المشتركة.

واطلع المسؤول الأمني السعودي كذلك على الخطط المتبعة في تنظيم سير الحجاج داخل مسجد نمرة بمشعر عرفات والساحات المحيطة به والطرق المؤدية إلى جبل الرحمة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أبرز الخطط لتنظيم دخول وخروج الحجاج وخطط الطوارئ في مشعر عرفات.

المصدر: (واس)