مستوطنون يحطمون 40 سيارة فلسطينية بشمال الضفة الغربية

أقدم مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، على إعطاب مركبات ومهاجمة منازل لمواطنين فلسطينيين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مقتل مستوطنة إسرائيلية بحادث سير في مدينة نابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، أن اعتداءات المستوطنين استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وأسفرت عن تحطيم مركبات وإحراق جرافة ومهاجمة منازل في قرية جالود، وإغلاق عدة طرق رئيسية في محيط المدينة.

#صور.. مستوطنون يحطمون 40 مركبة ويهاجمون المنازل في نابلس. pic.twitter.com/SwdXRgPofz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

وقال إن المستوطنين حطموا نحو 40 مركبة فلسطينية عبر رشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة على طريق ايتسهار وحواجز حوارة وزعترة، بالقرب من مستوطنة "عليه"، وتسبب الهجوم بأضرار طفيفة لعدة مواطنين.

#صورة | إصابة بعد وقوع حادث سير ذاتي غرب بلدة عنبتا شرق #طولكرم، قبل قليل pic.twitter.com/nyRSlFesJZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف أن معتدين من مستوطنة "إحيا" أقدموا على إضرام النار في جرافة تعود للفلسطيني محمد عيسى مخلوف أثناء هجومهم على محجر في قرية عوريف، بالإضافة إلى محاولتهم إشعال النار في منازل فلسطينيين لولا تدخل المواطنين ومنعهم.

#صورة | اللحظات الأولى بعد اشعال المستوطنين النار داخل جرّافة في محجر قرب بلدة عصيرة القبلية قضاء نابلس. pic.twitter.com/4GQR2Ig4PR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

فيما أشار دغلس إلى أن مجموعة من مستوطني "عيله" شنوا هجوما اقتلعوا خلاله نحو 200 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن نائل عوايسة في منطقة وادي علي.

المصدر: معا