إصابة مواطنة إسرائيلية في حادث دهس غرب نابلس

أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح اثر تعرضها لحادث دهس غرب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مراسلتنا بأن المستوطنة بحالة خطيرة، وتناقلت بعض المصادر الإسرائيلية نبأ وفاتها. وعلى اثر الحادث تم إغلاق جميع مداخل مدينة نابلس بالحواجز العسكرية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن سائق السيارة سلم نفسه وقال إنه حادث سير.

وأضافت أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الدهس لم يكن عملية مقصودة.

المصدر: RT