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الكشف عن حقيقة عودة شفيق للحياة السياسية في مصر

أخبار العالم العربي

الكشف عن حقيقة عودة شفيق للحياة السياسية في مصر
Reuters Jumana El-Heloueh
الفريق أحمد شفيق
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أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، أنه لا صحة للأنباء المتواترة على بعض المواقع الإخبارية بأنه ينوي العودة للحياة السياسية.

وقال الفريق الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2012 خلال بيان للحزب الذي يترأسه، اليوم الخميس، إنه "ربما سبب هذه الأنباء اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية في أكتوبر المقبل."

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وأعلن الفريق أحمد شفيق خلال إقامته في دولة الإمارات نيته العودة إلى مصر للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه قرر عدم الترشح بعد عودته إلى القاهرة بأيام قليلة.

المصدر: المصري اليوم

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