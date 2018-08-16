بغداد.. وفاة خبيرة تجميل في ظروف غامضة

كشفت وزارة الصحة في العراق، معلومات عن وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "الياسري نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وهي متوفية"، مبينا أنه "على الفور نقلت إلى دائرة الطب العدلي، وأدخلت إلى ثلاجة الموتى لإكمال إجراءات الوفاة".

وأضاف البدر: "ننتظر تقرير الطب العدلي لشرح حالة الوفاة، ومن المتوقع أن يصدر بين 8 – 10 أيام".

وفاة الدكتورة رفيف الياسري صاحبة مركز باربي للتجميل في ظروف غامضة حيث وصلت متوفاة لمستشفى الشيخ زايد

منهم اللي يكول حادث ومنهم الي يكول موت مفاجئ pic.twitter.com/BZDNmwbGmo — αɦɱε∂ ɓα૨εɦ (@BarehAhmed) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

وكان مصدر محلي في العراق، أفاد بوفاة طبيبة التجميل المشهورة، رفيف الياسري في أحدى مستشفيات العاصمة، لافتا إلى أن أسباب الوفاة ما زالت مجهولة.

وقال المصدر إن "فريقا طبيا يحقق في سبب وفاة الياسري".

ورفيف الياسري (مواليد 1985)، دكتورة تجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي، ومقدمة برامج عراقية متخصصة بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، كرمت في آذار الماضي، سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام.

دكتورة رفيف الياسري انصدمت بخبر وفاتها جانت قدوة الله يرحمهة💔 pic.twitter.com/cmpAOBxqAi — خاتون بغداد 🇮🇶🦌 (@sineora3) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: السومرية نيوز