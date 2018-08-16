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بغداد.. وفاة خبيرة تجميل في ظروف غامضة

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بغداد.. وفاة خبيرة تجميل في ظروف غامضة
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خبيرة التجميل العراقية الدكتورة رفيف الياسري
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كشفت وزارة الصحة في العراق، معلومات عن وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "الياسري نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وهي متوفية"، مبينا أنه "على الفور نقلت إلى دائرة الطب العدلي، وأدخلت إلى ثلاجة الموتى لإكمال إجراءات الوفاة".

وأضاف البدر: "ننتظر تقرير الطب العدلي لشرح حالة الوفاة، ومن المتوقع أن يصدر بين 8 – 10 أيام".

وكان مصدر محلي في العراق، أفاد بوفاة طبيبة التجميل المشهورة، رفيف الياسري في أحدى مستشفيات العاصمة، لافتا إلى أن أسباب الوفاة ما زالت مجهولة.

وقال المصدر إن "فريقا طبيا يحقق في سبب وفاة الياسري".

ورفيف الياسري (مواليد 1985)، دكتورة تجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي، ومقدمة برامج عراقية متخصصة بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، كرمت في آذار الماضي، سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام.

المصدر: السومرية نيوز

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