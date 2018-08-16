 
مباشر

الأمن السعودي يحبط عملا إرهابيا وسط البلاد

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يحبط عملا إرهابيا وسط البلاد
AFP STRINGER
السلطات السعودية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knkw

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قواتها حيّدت رجلا كان يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف في مدينة البكيرية وسط المملكة وأصابته في تبادل لإطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن "السلطات نجحت في تحديد موقع المهاجم فواز عبد الرحمن عيد الحربي، الذي يتبنى فكر داعش الإرهابي وضيقت الخناق عليه، وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجّل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه حزاما ناسفا مطلقا النار بكثافة على رجال الأمن، ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى".

إقرأ المزيد
قوات الأمن السعودي - أرشيف الداخلية السعودية تدعو مواطنيها لترخيص أسلحتهم وتهدد بعقوبات رادعة

وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن عثرت بحوزة الحربي على سلاح رشاش و359 طلقة نارية وحامل به خمسة مخازن ومسدس.

المصدر: جريدة الرياض

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا