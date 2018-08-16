الأمن السعودي يحبط عملا إرهابيا وسط البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قواتها حيّدت رجلا كان يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف في مدينة البكيرية وسط المملكة وأصابته في تبادل لإطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن "السلطات نجحت في تحديد موقع المهاجم فواز عبد الرحمن عيد الحربي، الذي يتبنى فكر داعش الإرهابي وضيقت الخناق عليه، وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجّل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه حزاما ناسفا مطلقا النار بكثافة على رجال الأمن، ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى".

الجهات الأمنية تقبض على المواطن/ فواز عبدالرحمن عيد الحربي، بعد تبادل إطلاق النار معه وإصابته؛ وذلك لتوفر معلومات عن تبنيه لفكر داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي. وعُثر بحوزته على سلاح رشاش، ومسدس، و(٣٥٩) طلقة رشاش حيّة، و (٣٠) طلقة مسدس حيّة، ومخازن ذخيرة حية. — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

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وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن عثرت بحوزة الحربي على سلاح رشاش و359 طلقة نارية وحامل به خمسة مخازن ومسدس.

المصدر: جريدة الرياض