السعودية والإمارات والكويت: ندعم البحرين ماليا واقتصاديا

أكدت السعودية والكويت والإمارات التزام حكومات الدول الـ3 بضرورة "دعم استقرار المالية العامة" وتحفيز النمو الاقتصادي في البحرين.

وذكرت الدول الـ4 في بيان مشترك أن وزراء المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، والإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، والكويتي، نايف بن فلاح الحجرف، والبحريني، أحمد بن محمد آل خليفة، عقدوا اجتماعا في عاصمة البحرين المنامة، اليوم الأربعاء، موضحة أنه تم خلاله "الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي".

وأكد الوزراء السعودي والإماراتي والكويتي، حسب البيان، "التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات الحكومية وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه".

وكانت السعودية والكويت والإمارات، أصدرت بيانا، في26 يونيو الماضي، حول قرب الإعلان عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وأكدت الدول الـ3 على "النظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل، لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين".

وعقب إصدار هذا البيان رصد تعافي الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال التعاملات، بعد أن سجلت العملة البحرينية انخفاضا لأدنى مستوى لها في 17 عاما.

وتضررت المالية العامة في مملكة البحرين بشدة بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية في عام 2014.

المصدر: وكالات