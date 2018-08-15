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بالفيديو.. أمير قطر يصل إلى تركيا على وقع أزمة الليرة

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. أمير قطر يصل إلى تركيا على وقع أزمة الليرة
AFP / Kayhan OZER / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في ظل تراجع قيمة العملة التركية وتدهور العلاقات التركية الأمريكية.

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وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه من المتوقع أن يبحث الأمير تميم وأردوغان العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وتحافظ تركيا وقطر على روابط جيدة بينهما ودعمت أنقرة الدوحة عندما أعلنت أربع دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر معها عام 2017 متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.

ووفرت تركيا، التي تملك قاعدة عسكرية في قطر، الإمدادات للدوحة بعدما اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات العزل ضدها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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