احتجاجات نسائية في ليبيا

أعربت مجموعة من الليبيات، اليوم الأربعاء، عن سخطهن من سوء معاملة المصارف وعدم قدرتهن على تحصيل السيولة النقدية.

وأغلقت المحتجات طريقا رئيسية تربط العاصمة الليبية طرابلس بمدينة الزاوية الحدودية مع تونس بالإطارت المشتعلة، وتجمهرن في مدينة جنزور أمام مصرف الجمهورية فرع النسيج.

وشرعن في الهتاف ضد إدارة المصرف ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب سوء الأوضاع المعيشية والمعاملة غير الإنسانية من المصرف.

نساء ليبيات يُغلقن طريق الساحل احتجاجاً لعدم توفّر السيولة في مصرف الجمهورية فرع جنزور بعد و وقوفهن يوم كامل في الطابور . #طرابلس



لا حول ولا قوة إلا بالله .... pic.twitter.com/HVsFMNYZly — Wagak (@WagakOriginal) 15 августа 2018 г.

المصدر: وكالات