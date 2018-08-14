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البيت الأبيض: اتفاق حماس وإسرائيل سيتم بموافقة عباس أو بدونها وعودته إلى غزة غير ضرورية

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض: اتفاق حماس وإسرائيل سيتم بموافقة عباس أو بدونها وعودته إلى غزة غير ضرورية
Reuters
محمود عباس
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أكد مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإرساء هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة بصرف النظر عما إذا كان ذلك بدعم السلطة الفلسطينية أو دونه.

أوضح المسؤول الذي لم يكشف عن هويته اليوم للصحيفة العبرية أن الإدارة الأمريكية سترى خطوة إيجابية في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لتسلم زمام الأمور، لكنها تسعى إلى إعلان وقف إطلاق النار المستدام في القطاع بصرف النظر عما إذا كان لدى السلطة دور في ذلك أم لا.

وأعرب المسؤول عن دعم الإدارة الأمريكية لجهود الوساطة المصرية الرامية إلى التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" المسيطرة على غزة، مضيفا أن البيت الأبيض يبقى على اتصال وثيق مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في القطاع.

المصدر: هآرتس

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