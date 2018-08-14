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خلاف في البرلمان الليبي يتحول إلى اشتباك مسلح

أخبار العالم العربي

خلاف في البرلمان الليبي يتحول إلى اشتباك مسلح
Reuters
أرشيف
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تحولت خلافات في البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إلى اشتباكات بالأسلحة النارية دارت أمام مجلس النواب في طبرق، وأدت إلى إصابة نائب.

وقال مراسل "RT" إن الخلاف بين النواب كان حول مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم في المجلس بعد أن تم تأجيل جلسة التصويت أكثر من مرة.

وأكدت تقارير إعلامية ليبية إصابة عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، صالح هاشم، مشيرة إلى أن إصابته خفيفة.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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