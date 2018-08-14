السعودية تفرج عن صيادين إيرانيين اعتقلتهم العام الماضي

أطلقت السعودية، اليوم الثلاثاء، سراح ثلاثة صيادين من محافظة بوشهر الإيرانية، كانت قوات خفر السواحل السعودية قد اعتقلتهم العام الماضي.

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وقال مدير العلاقات العامة في دائرة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر، اردشير ياراحمدي، إن الصيادين الإيرانيين عادوا إلى أرض الوطن.

وأضاف أن زورق الصيادين كان قد دخل المياه السعودية في يوليو2017 وذلك بسبب المد والجزر البحري، وقامت قوات خفر السواحل السعودية باعتقال من فيه.

وبين أن القوانين تنص على أن الذين يتم اعتقالهم بهذا الشكل يتم احتجازهم لفترة زمنية محددة، وبعد انتهاء فترة احتجازهم وبمفاوضات بين وزارتي الخارجية في البلدين يتم إطلاق سراحهم .

المصدر: وكالة إيرنا