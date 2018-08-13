رئيس تونس يقترح قانونا للمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، لكن مع احترام إرادة المورثين الذين يختارون عدم المساواة.

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وقال السبسي اليوم، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة: "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا، لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له (الحق في) ذلك".

وجاءت هذه المبادرة بعد أن تظاهر آلاف التونسيين السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير سلمته إلى السبسي "لجنة الحريات الفردية والمساواة" المشكلة بأمر رئاسي قبل عام.

ويضم هذا التقرير اقتراحات اللجنة بخصوص إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة في البلاد تتناول خصوصا المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

المصدر: رويترز