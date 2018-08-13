"التنين الروسي" الحارق يظهر بشكل مفاجئ بحوزة الجيش السوري

ظهر سلاح "أو آر - 77" الروسي الملقب بـ"التنين الحارق ثلاثي الرؤوس" من جديد لدى قوات الجيش السوري، فمنذ وقت بعيد لم يظهر هذا السلاح الفعال في إزالة الألغام وتفجير الأنفاق.

ووفقا لصحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، ظهر التنين الحارق بجانب مجموعة من الأسلحة والمعدات السورية، حيث يقوم بتنظيف منطقة الألغام بشكل جيد، ولكن في معظم الحالات يتم استخدامه أثناء تدمير الأهداف العسكرية المختلفة للمسلحين.

إقرأ المزيد

ويطلق السلاح شحنات متفجرة معززة صاروخيا تستطيع تحقيق اختراقات في حقول الألغام بطول 90 مترا وعرض 6 أمتار، وتحقق هذه المنظومة انفجارات ضخمة بإمكانها هدم وتدمير كل شيء ضمن نطاق المساحة المذكورة.

وسجل هذا السلاح حضوره في محافظة دير الزور السورية، لفتح ثغرات في حقول الألغام، ولتدمير القوة البشرية. واستخدمت المنظومة لتطهير رأس جسر من الألغام في ريف دير الزور، قبل بدء الهجوم على مواقع الإرهابيين هناك.

جدير بالذكر أن "زميه غورينيتش" هو تنين ثلاثي الرؤوس في الحكايات الروسية، يستهدف ضحاياه بإطلاق النار من أفواهه الثلاثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا