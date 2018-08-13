العبادي: نلتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بالعقوبات

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بغداد تلتزم بعدم التعامل بالدولار الأمريكي مع إيران، ولكنها لا تلتزم بالعقوبات الامريكية على طهران.

وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن "موقفنا ثابت برفض الاعتداء على دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية".

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وأضاف أن "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الامريكية".

وكان العبادي قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته لا تتفاعل ولا تتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد ايران وهي غير صحيحة، مؤكدا بالقول "لكننا سنلتزم بها لأننا لا نريد أن نعرض مصالح العراقيين للخطر".

المصدر: السومرية