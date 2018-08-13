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"حماس" تعلق على خطة إسرائيل لاغتيال قادتها

أخبار العالم العربي

Reuters
حسام بدران(يمين) يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
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أصدرت حركة "حماس" اليوم تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية ومفاده أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تجري استعدادات لاغتيال أبرز قيادات الحركة.

وذكر عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، على صفحته في "فيسبوك"، أن حديث إسرائيل عن اغتيال قادة "حماس" مثير للسخرية وليس من شأنه إخافة طفل فلسطيني "فما بالك بقيادات المقاومة".

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وشدد المسؤول على أن هذا التهديد يكشف حالة الإرباك والتخبط التي تعيشها الدولة العبرية، قائلا: "مضى الزمن الذي يوغل العدو فيه بدماء الفلسطينيين دون أن يصله الرد على جرائمه".

وأفادت "هآرتس" أمس، نقلا عن مصادر دفاعية، بأن الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يفضلان ما يسمى "الاغتيالات المستهدفة" لقادة "حماس" على أي تدخل بري واسع النطاق في قطاع غزة، مؤكدة أن التحضيرات لهذا السيناريو دخلت مراحل متقدمة.

المصدر: وكالات

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