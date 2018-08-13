هادي يغادر إلى مصر في زيارة رسمية

غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صباح اليوم الاثنين، العاصمة عدن متوجها إلى القاهرة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وسيعقد الرئيسان مباحثات رسمية لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن هادي سيلتقي خلال الزيارة كلا من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس مجلس النواب المصري، وسيعقد لقاءات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية وغيرها.

المصدر: سبأ