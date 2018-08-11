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رحيل "عجوز" الثورة الفلسطينية

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رحيل
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خديجة عرفات، شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات
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عن عمر ناهز 86 عاما توفيت اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة خديجة عرفات، شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، المعروفة بلقب "عجوز الثورة".

وأصدرت حركة "التحرير الوطني الفلسطيني" ("فتح") بيانا نعت فيه "مفوضية التعبئة والتنظيم ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الحاجة خديجة عرفات".

وأوضحت الحركة أن الشقيقة الوحيدة التي كانت على قيد الحياة لياسر عرفات ترأست جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني منذ قدومها إلى غزة حتى وأقامت هناك فترة طويلة ومن ثم انتقلت إلى القاهرة للعلاج.

المصدر: حركة فتح + وسائل إعلام مصرية وفلسطينية

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