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فصيل "فتحاوي" يصدر بيانا بشأن "تحقيق" حماس معه بعد إطلاقه صاروخا على إسرائيل

أخبار العالم العربي

فصيل
صفا
كتائب أيمن جودة
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أرسل المكتب الإعلامي لمجموعات الشهيد "أيمن جودة" بيانا توضيحيا حول ما نشر بخصوص التحقيق معها حول "صاروخ بئر السبع".

وأكد البيان الذي صدر يوم السبت بخصوص ما نشر، أن الخبر كاذب.

وأضاف "نعلمكم أننا ضمن غرفة عمليات مشتركة للمقاومة الفلسطينية، والخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

ونشرت صحفية تغريدة صباح السبت أشارت فيها إلى وجود تحقيق مع مجموعة "أيمن جودة" بخصوص الصاروخ الذي أطلق نحو بئر السبع بعد الاتفاق على التهدئة.

ولم تصدر حماس أو أي جهة أمنية ما يؤكد وجود حملة تحقيق لمعرفة من أطلق "صاروخ بئر السبع".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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