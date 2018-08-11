فصيل "فتحاوي" يصدر بيانا بشأن "تحقيق" حماس معه بعد إطلاقه صاروخا على إسرائيل

أرسل المكتب الإعلامي لمجموعات الشهيد "أيمن جودة" بيانا توضيحيا حول ما نشر بخصوص التحقيق معها حول "صاروخ بئر السبع".

وأكد البيان الذي صدر يوم السبت بخصوص ما نشر، أن الخبر كاذب.

وأضاف "نعلمكم أننا ضمن غرفة عمليات مشتركة للمقاومة الفلسطينية، والخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

ونشرت صحفية تغريدة صباح السبت أشارت فيها إلى وجود تحقيق مع مجموعة "أيمن جودة" بخصوص الصاروخ الذي أطلق نحو بئر السبع بعد الاتفاق على التهدئة.

كشفت مصادر موثوقه أن مجموعة من مجموعات حركه #فتح هي التي تقف خلف إطلاق صاروخ "غراد" باتجاه مدينة بئر السبع الخميس الماضي . وأوضحت المصادر أن #حماس مازالت تجري التحقيقات مع المجموعه الضالعه في هذا الأمر وتستجوبهم لمعرفه من يقف وراءها .#غزة — Jihan Husseiniجيهان الحسيني (@HusseiniJihan) 11 августа 2018 г.

ولم تصدر حماس أو أي جهة أمنية ما يؤكد وجود حملة تحقيق لمعرفة من أطلق "صاروخ بئر السبع".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية