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الاتحاد الأوروبي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وإطلاق الصواريخ من غزة غير مقبول

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وإطلاق الصواريخ من غزة غير مقبول
AFP MAHMUD HAMS
آثار القصف الإسرائيلي على غزة
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حذر الاتحاد الأوروبي من اندلاع نزاع جديد بين الفلسطينيين في قطاع غزة وإسرائيل، داعيا لوقف التصعيد.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد أن "تصعيد العنف في الأيام الأخيرة جعل غزة وإسرائيل، وبشكل خطير، قريبين من نزاع جديد".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "الأولوية الآن تتمثل في خفض التصعيد وعدم تعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل "غير مقبول"، كما هي "بقية أعمال العنف والاستفزازات ضد إسرائيل من قبل حماس ومسلحين فلسطينيين آخرين".

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وتابع: "مع أن إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها، نتوقع منها ضبط النفس وبذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا وسط المدنيين في غزة"، معتبرا مقتل أم فلسطينية وطفلها في القطاع "خسارة مأساوية".

كما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود المصرية والأممية للتخفيف من التوتر في غزة، وسيواصل دعمه للمصالحة الفلسطينية.

المصدر: فرانس برس

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