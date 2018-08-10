// 26.06.2018 по тикету 15478
طاقم مركب سياحي ينقذ 30 ألمانيا غرق قاربهم في الغردقة المصرية
AFP MOHAMED EL-SHAHED
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmvt
تمكن طاقم يخت سياحي في الغردقة المصرية من إنقاذ 30 سائحا ألمانيا بعد تعرض زورقهم للغرق في حادث لم يسفر عن إصابات.
وأكد رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، حسن الطيب، أن الزورق غرق بالقرب من شواطئ الغردقة خلال رحلة بحرية، وعلى الفور قام طاقم مركب آخر بمساعدة أفراده في إنقاذ السياح.
وتمكن طاقم المركب السياحي الثاني، حسب الطيب، من إنقاذ السائحين الألمان ونقلهم إلى مركب بديل لاستكمال رحلتهم.
وشدد الطيب على أن "جميع السائحين بخير، ولم تحدث بينهم أي إصابات"، مضيفا أن جمعية الإنقاذ البحري أبلغت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بالحادث.
المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)