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طاقم مركب سياحي ينقذ 30 ألمانيا غرق قاربهم في الغردقة المصرية

أخبار العالم العربي

طاقم مركب سياحي ينقذ 30 ألمانيا غرق قاربهم في الغردقة المصرية
AFP MOHAMED EL-SHAHED
مركبان سياحيان في مياه البحر الأحمر قرب الغردقة
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تمكن طاقم يخت سياحي في الغردقة المصرية من إنقاذ 30 سائحا ألمانيا بعد تعرض زورقهم للغرق في حادث لم يسفر عن إصابات.

وأكد رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، حسن الطيب، أن الزورق غرق بالقرب من شواطئ الغردقة خلال رحلة بحرية، وعلى الفور قام طاقم مركب آخر بمساعدة أفراده في إنقاذ السياح.

وتمكن طاقم المركب السياحي الثاني، حسب الطيب، من إنقاذ السائحين الألمان ونقلهم إلى مركب بديل لاستكمال رحلتهم.

وشدد الطيب على أن "جميع السائحين بخير، ولم تحدث بينهم أي إصابات"، مضيفا أن جمعية الإنقاذ البحري أبلغت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بالحادث.

المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع

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