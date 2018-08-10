رسميا.. الحزب الحاكم في السودان يعتمد ترشيح البشير لرئاسة البلاد في 2020

اتخذ مجلس الشورى القومي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، رسميا، قرارا بترشيح الرئيس الحالي للبلاد، عمر حسن البشير، لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها عام 2020.

وأوضح "المؤتمر الوطني"، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مساء أمس الخميس ونقلته وكالة "سونا" السودانية الرسمية، أن مجلس الشورى في الحزب أجاز إجراء تعديلات على نظامه الأساسي طالت المادة 36 الخاصة بشاغلي المهام التنظيمية والتي تنص على أن التكليف بانتخابهم أو اختيارهم يمكن أن يستمر فترتين فقط، وأعطى المجلس القيادي استثناء المنصب التنظيمي.

وبناء على ذلك اعتمد مجلس الشورى القومي البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020 ووجه الأجهزة المختصة لصياغة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

ويتطلب ترشيح البشير لدورة جديدة، بالإضافة إلى إجراء هذا التعديل في النظام الأساسي للحزب، تغييرا في الدستور السوداني الذي تم تبنيه عام 2005، بعد مرور حوالي 12 سنة على تولي الزعيم السوداني الحالي منصب الرئاسة للمرة الأولى في 1993.

وتنص المادة 57 في الدستور على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

وانتخب عمر البشير رئيسا للبلاد بموجب قواعد الانتخاب، المنصوص عليها في الدستور، عام 2010، ثم أعيد انتخابه في 2015، لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989 بمنصب رئيس مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني".

وأعلن البشير، البالغ 74 عاما، بصورة متكررة زهده في السلطة، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، لكن أصواتا وقرارات من حزبه، نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

المصدر: سونا + وكالات